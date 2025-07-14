Владислав Радимов выявил самого ценного игрока «Зенита» к этому часу

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» поделился мнением, кого из игроков считает самым ценным в актуальном составе петербуржцев.

«Это пример того, что ты сам делаешь себя. Мантуан по большому счету был куплен на сдачу, то есть вдобавок к кому‑то. Он был сначала в аренде. Потом сделал себе имя, в итоге с ним продлили контракт на три или четыре года, и сейчас он просто незаменим в этой команде, показывает футбол высочайшего класса, чтобы играть в старте», – отметил Радимов.

Сезон РПЛ 2025/26 стартует уже на этой неделе. 18 июля своим матчем откроют чемпионат «Балтика» и «Динамо».