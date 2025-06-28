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На главную ТИ-Спорт 28 июня 2025 14:26

Владислав Радимов попал в базу украинского портала «Миротворец»

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Владислав Радимов попал в базу украинского портала «Миротворец»
Фото: fc-zenit.ru

Бывший игрок сборной России и питерского «Зенита» и сборной России по футболу Владислав Радимов попал в базу украинского сайта «Миротворец». Портал специализируется на персонах, которые по мнению украинской стороны угрожают безопасности и целостности страны.

На сайте Радимов представлен как футбольный эксперт в различных российских СМИ, советник генерального директора ФК «Зенит» по развитию молодёжного футбола. В качестве причин внесения экс-футболиста в базу, среди прочего, называется его участие в акциях, приуроченных к ретро-матчу «Зенит» — ЦСКА в Санкт-Петербурге.

#сборная России #россия и украина
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