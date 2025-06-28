Владислав Радимов попал в базу украинского портала «Миротворец»

Фото: fc-zenit.ru

Бывший игрок сборной России и питерского «Зенита» и сборной России по футболу Владислав Радимов попал в базу украинского сайта «Миротворец». Портал специализируется на персонах, которые по мнению украинской стороны угрожают безопасности и целостности страны.

На сайте Радимов представлен как футбольный эксперт в различных российских СМИ, советник генерального директора ФК «Зенит» по развитию молодёжного футбола. В качестве причин внесения экс-футболиста в базу, среди прочего, называется его участие в акциях, приуроченных к ретро-матчу «Зенит» — ЦСКА в Санкт-Петербурге.