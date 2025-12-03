Владислав Радимов оценил работу Вадима Романова на посту тренера «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов в беседе с изданием «РБ Спорт» оценил работу Вадима Романова на посту исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».

«Сейчас так должно восприниматься: выиграли дерби у ЦСКА — окей, хорошо, проиграли «Балтике» — ну, плохо. Я всё равно думаю, что это временная фигура, которая вроде бы делает свою работу хорошо. Но «Спартаку» всё равно нужен фундаментальный тренер, который будет ставить перед командой задачу не попадание в финал Кубка или третье место… С такими тратами и игроками «Спартак» должен ставить задачу занять только первое место», – сказал Радимов.

На сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.