На главную ТИ-Спорт 12 марта 2026 12:09

Владислав Радимов: «Интересно, как «Спартак» будет выглядеть на фоне мощного «Зенита»

Фото: fc-zenit.ru

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» поделился ожиданиями от центрального матча 21 тура РПЛ между петербуржцами и «Спартаком».

«Обеим командам есть что доказывать. "Спартак" много пропускает — интересно, как он будет выглядеть на фоне мощного и атакующего "Зенита". И команде из Санкт-Петербурга нужно показать себя после поражения от "Оренбурга"», — сказал Радимов.

На сегодняшний день «Зенит» идет вторым в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» занимает шестую строчку в таблице чемпионата.

