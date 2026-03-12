Владислав Радимов: «Интересно, как «Спартак» будет выглядеть на фоне мощного «Зенита»

Фото: fc-zenit.ru

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» поделился ожиданиями от центрального матча 21 тура РПЛ между петербуржцами и «Спартаком».

«Обеим командам есть что доказывать. "Спартак" много пропускает — интересно, как он будет выглядеть на фоне мощного и атакующего "Зенита". И команде из Санкт-Петербурга нужно показать себя после поражения от "Оренбурга"», — сказал Радимов.

На сегодняшний день «Зенит» идет вторым в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» занимает шестую строчку в таблице чемпионата.