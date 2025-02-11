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На главную ТИ-Спорт 11 февраля 2025 15:04

Владислав Подъяпольский заявил, что «Ак Барс» нуждается в новой ледовой арене

Владислав Подъяпольский заявил, что «Ак Барс» нуждается в новой ледовой арене
Фото: dynamo.ru

Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» заявил, что «Ак Барс» нуждается в постройке новой современной арены.

«Казань – очень хоккейный город. Практически всегда на арене аншлаги, хорошо поддерживают команду болельщики. Во многих городах, мы видим, строятся новые современные арены. «Ак Барс» – один из самых популярных клубов в КХЛ. Я считаю, что для такого солидного города, как Казань, нужен стадион с большей вместимостью, чем 9 тысяч», – сказал Подъяпольский.

Голкипер выступал за казанский «Ак Барс» в сезоне 2018/19.

#кхл #владислав подъяпольский
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