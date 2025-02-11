Владислав Подъяпольский: «До «Динамо» у меня был опыт в топ-клубах – это «Ак Барс» и СКА»

Голкипер московского «Динамо», бывший игрок «Ак Барса» Владислав Подъяпольский дал эксклюзивное интервью «ТИ-Спорту» во время проведения Матча Звезд КХЛ в Новосибирске. Он рассказал о задачах своего клуба, адаптации в новой команде и переживаниях игроков «Лады» во время финансовых трудностей. А также высказался о новой арене для «Ак Барса».





Владислав Подъяпольский: «Ак Барс» неплохо смотрится в этом сезоне. С Казанью у меня связано много положительных воспоминаний»

Фото: © «Татар-информ»

«Некоторые игроки «Лады» сильно переживали, что клуб могут исключить из КХЛ»

Владислав, по ходу сезона вы присоединились к московскому «Динамо», перейдя из «Лады». Были ли какие-то трудности в адаптации?

Особых трудностей не было, потому что лично знал многих ребят в «Динамо». Очень хорошо меня приняли в клубе. Тренерский штаб четко объяснил, чего от меня хочет. В первых матчах ребята постоянно поддерживали, так что удалось адаптироваться к новой команде достаточно быстро.

Именно в «Ладе» вы, пожалуй, вышли на свой пик формы. С отличной статистикой отраженных бросков шли по сезону. Не давило ли на вас эмоционально, что вновь переходите в клуб с большими задачами?

Могу с уверенностью сказать, чем больше ответственности в команде, тем лучше для меня. До «Динамо» у меня был опыт выступления в топ-клубах – это «Ак Барс» и СКА. Поэтому я прекрасно осознавал, когда переходил в «Динамо», за что будет бороться клуб в этом сезоне. Я уже не молодой вратарь, так что любое психологическое давление переживаю нормально.

В ноябре у «Лады» возникли финансовые проблемы. Под сокращение бюджета попали многие клубы Самарской области. Было переживание за неопределенное будущее команды?

Конечно, все хоккеисты в «Ладе» переживали на этот счет. Я не могу сказать, что ничего не было и все играли как обычно. На многих игроков давила эта неопределенность. Некоторые сильно переживали, что клуб могут исключить из КХЛ. Всем нужно кормить свои семьи. Будучи игроком «Динамо», я продолжаю следить за результатами «Лады». Дай Бог, чтобы у ребят все наладилось и все было хорошо в этом сезоне.

«Конечно, все хоккеисты в «Ладе» переживали на этот счет. На многих игроков давила эта неопределенность» Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

«Для такого солидного города, как Казань, нужен стадион с большей вместимостью, чем 9 тысяч»

До «Лады» у вас был непростой период в СКА. Сложный в психологическом плане плей-офф сезона 2022/23. Что думаете о том периоде сейчас?

В СКА действительно у меня был непростой период. Но я воспринимаю этот опыт как положительный. Трудности нас закаляют. Я переходил в «Ладу» крайне мотивированным, хотел принести максимум пользы клубу. Рад, что получилось здорово проявить себя и заслужить возможность выступать за «Динамо».

Как оцените игру «Ак Барса» в этом сезоне? Много отличий по сравнению с той командой, в которой вы выступали сами?

Да, пришло много новых ребят, поменялась у них игра. Неплохо смотрятся в этом сезоне. С Казанью у меня связано много положительных воспоминаний, до сих пор на связи с некоторыми игроками, кто сейчас выступает за «Ак Барс».

Как считаете, «Ак Барс» заслужил новый стадион? Не маловато ли 9 тысяч для такого большого города, как Казань?

Казань – очень хоккейный город. Практически всегда на арене аншлаги, хорошо поддерживают команду болельщики. Во многих городах, мы видим, строятся новые современные арены. «Ак Барс» – один из самых популярных клубов в КХЛ. Я считаю, что для такого солидного города, как Казань, нужен стадион с большей вместимостью, чем 9 тысяч.

«С момента, как я перешел в «Динамо», я сразу увидел серьезный настрой всех ребят на плей-офф» Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

«Гусь – красавец! Каждый год доказывает, что является сильнейшим нападающим лиги»

За полтора месяца до конца регулярного чемпионата как оцените состояние «Динамо»? Готов ли клуб бороться за Кубок Гагарина в этом году?

С момента, как я перешел в «Динамо», я сразу увидел серьезный настрой всех ребят на плей-офф. Все понимают, что мы можем бороться за Кубок, если сами себе не будем вставлять палки в колеса. В «Динамо» отличный состав, сильный тренерский штаб. Уверен, что мы достойно пройдем плей-офф в этом году и приложим максимум усилий для победы в Кубке Гагарина.

Если не секрет, кто из хоккеистов «Динамо» больше всего помогал вам в первое время привыкнуть к новому клубу?

На правах капитана Игорек Ожиганов мне помогал осваиваться. Все подсказывал, что и как обстоит в клубе. С Никитой Гусевым мы прекрасно были знакомы еще со времен СКА. Тоже протянул мне руку помощи. От Кирилла Адамчука много поддержки было, тоже мой близкий друг. Фамилии долго могу перечислять. Очень классно, когда переходишь в команду и практически всех знаешь, легче ко всему привыкнуть.

С Кириллом Адамчуком вспоминали былые времена в «Ак Барсе»?

Разумеется (улыбается). Хорошие времена были в «Ак Барсе», прекрасный коллектив. Повторюсь, с Казанью исключительно теплые воспоминания связаны. С Адамом (Адамчук, – прим. «ТИ-Спорт») мы, кстати, не только «Ак Барс» вспоминали. Мы ведь еще в «Северстали» вместе играли. Тоже замечательное время оба провели в Череповце.

Ваш одноклубник Никита Гусев – легенда по меркам нашего чемпионата?

Еще какая легенда! Гусь – красавец. Каждый год своей игрой доказывает, что является сильнейшим нападающим в КХЛ.