Владислав Дикиджи выступит на этапе Гран-при ISU в Китае

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова, Ольга Ермолина

Российский фигурист Владислав Дикиджи примет участие в одном из этапов Гран-при ISU сезона-2026/2027, который пройдёт в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Напомним, что ранее ISU присвоил Дикиджи статус AIN, позволяющий участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе. Это будет его второй старт после получения допуска. Первым стал турнир в Японии, где ему обнулили последнее вращение в короткой программе.