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На главную ТИ-Спорт 9 сентября 2026 12:59

Владислав Дикиджи выступит на этапе Гран-при ISU в Китае

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Владислав Дикиджи выступит на этапе Гран-при ISU в Китае
Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова, Ольга Ермолина

Российский фигурист Владислав Дикиджи примет участие в одном из этапов Гран-при ISU сезона-2026/2027, который пройдёт в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Напомним, что ранее ISU присвоил Дикиджи статус AIN, позволяющий участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе. Это будет его второй старт после получения допуска. Первым стал турнир в Японии, где ему обнулили последнее вращение в короткой программе.

#фигурное катание
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