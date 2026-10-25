news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 25 октября 2026 15:48

Владислав Дикиджи выиграл второй этап Гран-при России по фигурному катанию

Читайте нас в
Владислав Дикиджи выиграл второй этап Гран-при России по фигурному катанию
Фото: fsrussia.ru

Владислав Дикиджи выиграл второй этап Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 297,67 балла и занял первое место.

Серебряным призером стал Петр Гуменник, получивший 293,99 балла. Третье место занял Арсений Федотов с результатом 283,48 балла.

Второй этап Гран-при России завершится 25 октября. Следующий этап серии пройдет в Красноярске с 31 октября по 1 ноября.

#фигурное катание #гран-при
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Депутат Миронов предложил запретить пальмовое масло в школах и больницах

24 октября 2026

Совфед до конца года обсудит защиту прав покупателей на маркетплейсах

24 октября 2026
Новости партнеров