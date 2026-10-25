Фото: fsrussia.ru

Владислав Дикиджи выиграл второй этап Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 297,67 балла и занял первое место.

Серебряным призером стал Петр Гуменник, получивший 293,99 балла. Третье место занял Арсений Федотов с результатом 283,48 балла.

Второй этап Гран-при России завершится 25 октября. Следующий этап серии пройдет в Красноярске с 31 октября по 1 ноября.