Владислав Даванков в Смоленске проголосовал на выборах Президента России

Кандидат в Президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков принял участие в голосовании. Свой выбор он сделал на участке №536 в смоленской школе, сообщает ТАСС.

«Сегодня я голосую в своем родном городе Смоленске, в своей школе, и призываю всех тех, кто еще не успел, прийти и проголосовать за будущее России», — заметил он.

Даванков проголосовал последним из четырех кандидатов в Президенты. В первый день свой голос онлайн отдал действующий глава государства Владимир Путин, участвующий в выборах как самовыдвиженец, во второй день — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Сегодня чуть ранее московский участок посетил представитель КПРФ Николай Харитонов.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят три дня: 15, 16 и 17 марта.