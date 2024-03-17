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Владислав Даванков в Смоленске проголосовал на выборах Президента России
Кандидат в Президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков принял участие в голосовании. Свой выбор он сделал на участке №536 в смоленской школе, сообщает ТАСС.
«Сегодня я голосую в своем родном городе Смоленске, в своей школе, и призываю всех тех, кто еще не успел, прийти и проголосовать за будущее России», — заметил он.
Даванков проголосовал последним из четырех кандидатов в Президенты. В первый день свой голос онлайн отдал действующий глава государства Владимир Путин, участвующий в выборах как самовыдвиженец, во второй день — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Сегодня чуть ранее московский участок посетил представитель КПРФ Николай Харитонов.
Восьмые по счету выборы Президента России проходят три дня: 15, 16 и 17 марта.
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