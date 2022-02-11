Владислав Артемьев: «Мне немного жаль, что выиграл у Анатолия Карпова в шахматы»

Международный гроссмейстер Владислав Артемьев принял участие в Кубке мэра, на открытие которого в Казань приезжал Анатолий Карпов. О победе над легендой шахмат, впечатлениях о новом фильме Алексея Сидорова «Чемпион мира» и ближайших планах по покорению шахматного Олимпа гроссмейстер рассказал в интервью спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Международный гроссмейстер Владислав Артемьев Фото: © Павел Железняк

«По шахматам пандемия ударила в меньшей степени»

– Владислав, последний раз мы общались два года назад, когда пандемия только начала свое наступление. Она и сейчас никуда не делась, но жизнь, и в том числе спортивная, уже, к счастью, не вся проходит в онлайне. Расскажите о Кубке мэра Казани – первом соревновании нового календарного года, в котором вы приняли участие.

– Турнир этот изначально был задуман в честь первого Президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева, которому 20 января исполнилось 85 лет. Он и сам является большим поклонником шахмат. По каким-то причинам турнир переименовали, и он стал носить название «Кубок мэра». То есть это не традиционное соревнование, по крайней мере в данном формате. По составу он получился достаточно крепким, приехали ребята из Москвы, Санкт-Петербурга. В рамках Кубка мэра прошло несколько турниров – один закрытый среди 10 человек по быстрым шахматам, другой – юниорский, в нем участвовали молодые шахматисты республики. А в конце провели общий – по блицу. Я участвовал в закрытом, гроссмейстерском и в общем блиц-турнире.

– Значит, серьезные соперники были?

– Конечно. Например, Максим Матлаков из Питера, он в 2017-м становился чемпионом Европы по классическим шахматам.

– Сейчас шахматы из режима онлайн переходят в офлайн?

– Шахматы плотно «сидели» в онлайне в 2020 году. Надо сказать, что с тех пор как шахматы появились в интернете, они стали активно в этом формате развиваться, проводится множество турниров, причем достаточно крупных. Все идет параллельно с игрой за доской (вживую). И вообще пандемия, думаю, по шахматам ударила в меньшей степени, чем по другим видам спорта. Понятно, что тем, кто занимается видами спорта, основанными на физической силе, – тем же футболистам, волейболистам – невозможно выступать в онлайне, и в 2020-м они вынужденно простаивали, отдыхали, а шахматная жизнь не прерывалась, несмотря на разгул коронавируса.

«В рамках Кубка мэра прошло несколько турниров – один закрытый среди 10 человек по быстрым шахматам, другой – юниорский, в нем участвовали молодые шахматисты республики» Фото: kzn.ru

«Шансы победить Карякина на Кубке мира у меня были»

– 2021-й у вас получился успешным. Давайте вкратце подведем его итоги.

– Да, в актив можно занести несколько хороших выступлений. Летом я занял второе место в представительном блиц-турнире по рапиду, который выиграл гроссмейстер FIDE Левон Аронян.

– Большие надежды все связывали с Кубком мира, проходившем в Сочи. Но на стадии 1/16 финала вы попали на Сергея Карякина…

– Да, амбиции на Кубке мира у меня были серьезные – хотел пройти как можно дальше. Два матча выиграл, а в третьем раунде встретился с Карякиным. Шансы выиграть матч у Сергея у меня были. Матч на турнире, проходившем по олимпийской системе, состоял из двух партий (по «классике»). После проведенных партий счет у нас был 1:1, а на тай-брейке я проиграл 0,5 на 1,5 очка в укороченных партиях по быстрым шахматам. Что я попаду на Карякина, мне стало ясно недели за три до турнира, как только стала известна соревновательная сетка. Шансы у меня были, но я проиграл. Сказать, что сильно переживал, не могу – уж больно сильный попался мне соперник.

– А что скажете о своем ярком участии в серии Champions Chess Tour, после которой специалисты назвали вас «главным прорывом серии»?

– Я начал выступать в серии не сначала. Участвовал только в трех летних этапах. Но оказавшись в каждом из турниров в числе призеров – неожиданно, даже для себя, попал в число участников финала. И это при том, что серия состояла из восьми этапов.

– Где состоялся финальный турнир?

– Эта серия по быстрым шахматам проходила преимущественно в онлайне. Финал планировался в Норвегии, но из-за ковидных ограничений не все участники смогли добраться до места проведения турнира и было решено его провести в онлайн-режиме. В 2022 году эта чемпионская серия возобновится, и ряд этапов будет проведен вживую.

– Участвуете?

– Я получил приглашение. Точно буду на первом этапе, который начнется 19 февраля, но вот в каком режиме он пройдет, пока непонятно. Первый турнир, скорее всего, состоится в онлайне.

«Сказать, что сильно переживал, не могу – уж больно сильный попался мне соперник» Фото: worldcup.fide.com

«По душе мне ближе быстрые шахматы»

– Проясните, пожалуйста, как у вас в шахматах считаются рейтинги? То я нахожу информацию, что вы сильнейший в России и пятый в мире, то натыкаюсь на 37-е место Артемьева в мировом рейтинге, то на 31-е. У вас разные показатели для классических и быстрых шахмат, как пояса в профессиональном боксе?

– В отличие от бокса организация у нас организация одна – FIDE. Но единого рейтинга профессиональных шахматистов нет – есть свои рейтинги для классических и быстрых шахмат, для блица.

– В классике вы на каком месте?

– В классических шахматах у меня дела обстоят хуже, чем в быстрых, – в России я где-то 11-й. Но если я на паре турниров выступлю удачно, то сразу на две-три позиции могу подняться – разница, к примеру, между 11-й и 10-й ступеньками рейтинга небольшая. Зато по блицу я в стране на первом месте. Эта система очень живая, меняющаяся, и надо хорошо выступать, чтобы оставаться на ведущих позициях. Это абсолютно логично – так же обстоит дело и в других видах спорта.

– Когда ты последний раз встречался с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном?

– Я, кстати, вживую давно с ним не играл. Ни в шахматы, ни в футбол (смеется). В онлайне мы последний раз играли с ним в прошлом октябре. Мы провели мини-матч в рамках финального турнира Champions Chess Tour – партии по 15 минут.

– А вы какие шахматы больше предпочитаете – классические, быстрые, блиц?

– Трудно сказать. Я участвую в соревнованиях по всем дисциплинам, но быстрые шахматы мне больше по душе. В них, на мой взгляд, больше спортивного элемента, но это скорее какие-то индивидуальные предпочтения. Мне они кажутся более динамичными.

– А когда начали развиваться быстрые шахматы и блиц?

– Во времена Карпова и Каспарова быстрые шахматы не были особо распространены, предпочитали играть в классические. Думаю, их активное внедрение в жизнь произошло с начала нулевых годов. Последние лет 15-20 они широко вошли в практику.

– Это произошло до или после того, как человек за шахматной доской померился силами с компьютером?

– Уже после того как компьютер обыграл Гарри Каспарова, хотя не знаю, взаимосвязаны ли эти явления. Сейчас, я имею в виду стандартную ситуацию, не форс-мажорную, связанную с пандемией, ежегодно проводится чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, ежегодно разыгрывается и титул чемпиона России в этих дисциплинах. Проводится Кубок России по быстрым шахматам, в этом году такой же турнир, состоящий из серии этапов, собираются запустить и по блицу. Аналогичные турниры проходят и за пределами России. То есть сейчас все виды шахмат представлены примерно в равных пропорциях.

«Статус быстрых шахмат и блица постепенно поднимается»

– Не кажется ли, что разделение шахмат на разные виды, дисциплины размывает интерес к великой древней игре? Когда есть одни шахматы и один чемпион, все его знают, следят за шахматной жизнью, попытками сместить короля с его трона. А здесь разные чемпионы, разные рейтинги – запутаться можно.

– В определенной степени можно с вами согласиться. Вот когда Карлсен одновременно владел титулами чемпиона мира по классике, быстрым шахматам и блицу, то есть был, как в боксе, абсолютным чемпионом по всем версиям, все было понятно, но это, скорее, может считаться исключением. Сейчас, действительно, простому болельщику трудно понять, кто, так сказать, главный чемпион. Пока, думаю, чемпион мира по классическим шахматам может считаться главным, но статус быстрых шахмат и блица постепенно поднимается и происходит выравнивание рейтингов и значимости чемпионов, лидеров во всех шахматных дисциплинах. Чемпионаты мира и другие крупные турниры по быстрым шахматам и блицу собирают большие аудитории, крупные призовые фонды, на них приезжают все ведущие гроссмейстеры. Соответственно, поднимается статус.

– А развивая свои навыки в быстрых шахматах и блице, спортсмены повышают свое мастерство в классике. Вам, в частности, это помогает?

– Не всегда. В быстрых шахматах надо чаще принимать интуитивные решения. Ты не всегда успеваешь просчитать ту или иную ситуацию, вникнуть в сложившуюся на доске позицию. В классике же ты имеешь возможность просчитать все варианты до конца. Но сейчас очень развита компьютерная подготовка, и силы выравниваются. Например, один из соперников выше по уровню, но благодаря компьютерной подготовке его можно поймать на каком-нибудь варианте, и, соответственно, разница в классе нивелируется. Конечно, это происходит не всегда.

«В быстрых шахматах надо чаще принимать интуитивные решения. Ты не всегда успеваешь просчитать ту или иную ситуацию, вникнуть в сложившуюся на доске позицию» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Дебютная подготовка монотонная, но если хочешь выиграть, надо ей заниматься»

– Как обстоит дело с турниром претендентов на корону в классических шахматах?

– Он запланирован на июнь или июль этого года в Испании. Отбор участников практически завершен. Известны шестеро – победитель и финалист Кубка мира Дуда и Карякин, Ян Непомнящий, проигравший Карлсену матч за титул, еще трое. Кроме того, сейчас начинается серия Гран-при, по итогам которой будут заполнены оставшиеся вакансии.

– Вы в Гран-при участвуете?

– К сожалению, не удалось отобраться. Буду стараться попасть в Гран-при на следующий год.

– Чемпионский цикл по-прежнему двухлетний?

– Да, матч за звание чемпиона мира проводится раз в два года, но из-за коронавируса Карлсен и Непомнящий вместо 2020-го встретились в 2021 году. Подобно тому, как на год перенесли Олимпиаду в Токио. Связи из-за эпидемии нарушились, сроки сдвинулись, и отстаивать свое звание Карлсен теперь будет уже в начале 2023-го. Не так уж много времени остается.

– Я читал, что вы не очень любите дебюты. Это правда?

– Да как-то с детства пошло, что я другие аспекты шахмат любил и считал более важными, чем дебюты. Но, конечно, дебютная подготовка важна, и я этому компоненту стал уделять большее внимание. Под дебютной подготовкой подразумевается анализ начиная со стартовых позиций, прогнозирование, как могут развиваться события. Мы с тренером, с компьютером анализируем разные дебюты. Работа эта очень монотонная и, если честно, мало творческая, потому что компьютеры стали очень сильны. Но этим заниматься приходится, если хочешь побеждать и оставаться на высоких позициях. А вот в быстрых шахматах роль дебютной подготовки меньше, и отчасти с этим, возможно, связана моя к ним любовь.

– В каких турнирах собираетесь участвовать в ближайшее время?

– С 19 февраля начнется первый этап Champions Chess Tour. Сам Чемпионский тур будет состоять из девяти этапов. На первом этапе обязательно приму участие. Еще подумываю о том, чтобы выступить на чемпионате Европы по классике в конце марта в Словении. Мой рейтинг позволяет это сделать, это достаточно статусное соревнование, но окончательного решения я еще не принял. На май запланирован командный чемпионат России, вот в нем я точно приму участие в составе казанской «Ладьи».

«Карпов в хорошей физической и умственной форме. Держит себя в тонусе» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В общении Карпов абсолютно незаносчивый, и ты понимаешь, как он до сих пор любит шахматы»

– На открытие Кубка мэра был приглашен почетный гость Анатолий Карпов. Удалось с ним пообщаться?

– На этот раз нет. Мы, участники, собрались в Ратуше, расселись. Анатолий Евгеньевич появился, произнес приветственную речь, и его быстро забрали и увезли. Видимо, у 12-го чемпиона мира был намечен плотный график встреч и мероприятий.

– Каким визуально показалось состояние 70-летнего Карпова?

– Бодренький, хорошая речь. Он же еще в Государственной Думе работает, так что в хорошей физической и умственной форме. Держит себя в тонусе.

– Не знаете, он продолжает садиться за доску?

– Практически нет. Хотя, знаете, был эпизод. Летом я с ним сыграл две партии в блиц. В Москве проходил турнир памяти гроссмейстера Смыслова, и Анатолий Евгеньевич довольно неожиданно решил на нем выступить. В турнире участвовало около 30 шахматистов, практически все гроссмейстеры, и Карпов занял место в середине таблицы – по-моему, 14-е. Для редко практикующего сейчас и находящегося в почтенном возрасте человека, согласитесь, очень достойный результат. Мы сыграли с ним две партии – одну я выиграл, в другой была зафиксирована ничья.

– Вы обрадовались?

– На самом деле я не очень хотел с ним играть, понимая, что он сейчас находится не в лучших игровых кондициях. Поэтому даже немного жаль, что победил. С другой стороны, мы немного пообщались после партий, и это было приятно. В общении Карпов абсолютно незаносчивый, и ты понимаешь, как он до сих пор любит шахматы.

Участники Кубка мэра Казани по шахматам Фото: kzn.ru

«Последние российские спортивные фильмы живые»

– Тогда ведь фильм Алексея Сидорова «Чемпион мира» еще не вышел в прокат?

– Нет, но с Карповым создатели фильма консультировались. И не только с ним, а также, например, с гроссмейстером Юрием Балашовым – секундантом чемпиона мира в том историческом матче с Корчным, о событиях которого рассказывается в фильме.

– Вот мы плавно и перешли к разговору о тех знаменитых событиях 1978 года. Если секундантом Карпова был Балашов, то Корчного?

– Геннадий Сосонко, который тоже эмигрировал, как Виктор Корчной, и стал выступать за Голландию.

– Поговорим о кино. Лично я рад, что в России научились делать качественное спортивное кино. «Легенда номер 17», «Движение вверх», «На острие» и вот «Чемпион мира». Вы сходили на «Чемпиона мира» в первые же новогодние дни. И как общие впечатления?

– Прежде всего, соглашусь, что последние отечественные спортивные фильмы, например «Движение вверх», действительно качественные – они какие-то живые, естественные. На «Чемпиона» мы с женой и родственниками пошли чуть ли не 2 января. Меня также компьютерная графика в фильме впечатлила. Так интересно и образно показан процесс просчитывания вариантов. А в целом мне фильм очень понравился, в первую очередь тем, что это именно художественное произведение. Кино от начала до конца, что называется, держит, не отпускает. Очень понравилась сюжетная линия, связанная с отношениями Карпова с отцом. Это же такая история, как папа за руку привел маленького Толю в шахматный кружок и как он там, в Златоусте, участвовал в сеансе одновременной игры с уже маститым и всемирно известным гроссмейстером Корчным! И как драматичны все переживания Карпова, когда он узнает о болезни отца. Интересно и раскрыта линия взаимоотношений с невестой гроссмейстера, ставшей его первой женой. Имя ее, правда, авторы фильма изменили – на экране ее зовут Вероника, а в жизни она была Ириной, у них с Анатолием Евгеньевичем общий сын.

– Что скажете об актерах, занятых в фильме, и, прежде всего, исполнителях главных ролей – Иване Янковском (Карпов) и Константине Хабенском (Корчной)?

– Особо понравилась работа Хабенского. Виктор Корчной в жизни был сложным человеком – об этом говорят и факты, и воспоминания людей, бывших с ним близко знакомыми. Тому были и объективные причины. Например, тяжелое ленинградское блокадное детство, пропажа отца на фронте без вести в самом начале войны. Он поставил перед собой цель стать чемпионом мира и шел к ней всю сознательную жизнь. Ему была присуща злость, и не только спортивная (что является совершенно нормальным явлением). Но мне кажется, он не был таким негативным во всем человеком, каким представлен в фильме. Приходит на партии с четками, счетчик радиации приносит (хотя последнее и могло иметь место).

– Люди из секты в его группе поддержки…

– Вот сектанты из запрещенной в Индии организации «Ананда Марга» реально были. У него вообще разношерстная публика в команде была. Ну а насчет парапсихологов – известно, что Карпов привез с собой парапсихолога Зухаря, и он в зале пытался оказывать психическое воздействие на претендента.

«Матчи Спасский – Фишер и Карпов – Корчной выходили за рамки чисто шахматного противостояния»

– Влад, я ведь помню, какой колоссальный интерес в Союзе был к этому противостоянию 1978 года в Багио. Я еще помню, как все обсуждали события матча за звание чемпиона мира в 1972 году между Спасским и Фишером. Как думаете, такой интерес к этим матчам был связан с интересом к шахматам вообще или с политической подоплекой встреч?

– Оба эти матча, и Спасский – Фишер, и Карпов – Корчной, выходили за рамки чисто шахматного противостояния. Они воспринимались как борьба сверхдержав, идеологий, моралей. И отсюда и широкое освещение поединков, и огромный интерес. Ну и, во-вторых, жизнь тогда у людей все же не была такой разнообразной, как сегодня, когда у разных групп людей фактически не совпадают интересы. И такие события, как матч за шахматную корону, становились предметом интереса всего общества. Не было же ни интернета, ни блогерства. И в итоге новости о матче Карпова против «антисоветчика» шли сразу же после информации о политической жизни страны.

– А творческое наследие Карпова и Корчного вы изучали?

– Конечно, исследовал. Их стили игры отличались. Карпов всегда отличался большой стойкостью. Он очень хороший защитник. Периодически попадал в трудное положение, но постепенно стабилизировал ситуацию на доске и выпутывался. У него было очень ценное свойство – он чутко улавливал момент, когда соперник дает слабину, и оказывался в состоянии после длительной защиты перейти в контратаку и идти до самого конца, играть на победу. Есть шахматисты, которые тоже хорошо защищаются, но после долгой защиты рады согласиться на ничью – спаслись, и хорошо. Карпов не из таких. Он всегда был очень сильным тактиком, и техника игры у него была высокая.

– А Корчной? Как он смог так уверенно разгромить всех претендентов – Полугаевского, Спасского на пути к матчу в Багио?

– Корчной был очень смелым. Он мог забрать у соперника пешку, подвергнуться серьезной атаке и разбалансировать позицию соперника. Не все могли справиться с этим. Спортивные качества у него были очень сильными.

«Эта система очень живая, меняющаяся, и надо хорошо выступать, чтобы оставаться на ведущих позициях» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Михаил Таль в фильме только курит и смеется»

– В этом матче в Багио (о котором повествует фильм) Корчной спасся из безнадежного положения – проигрывая 2:5 в серии до шести побед. И, с другой стороны, героически сравняв счет, он так и не смог дожать в определенной степени поплывшего Карпова. Почему?

– Вот в том, что он отыгрался, как раз проявились исключительные спортивные качества Корчного, его воля, желание выиграть матч и стать, наконец, чемпионом мира. Возможно, и Карпов немного, нет, не поплыл, а подустал. У Карпова такое бывало. Когда он играл первый матч за титул с Каспаровым, он вел 5:0 и позволил сопернику выиграть три партии (речь идет о безлимитном матче 1984/85, прерванном при счете 5:3 президентом ФИДЕ Кампоманесом, – прим. Т-и). Тогда Карпов тоже устал, после того как Каспаров приблизился к нему по счету, последовала какая-то дикая серия ничьих, и когда президент ФИДЕ матч остановил, было непонятно, кому это выгоднее.

– А возвращаясь к матчу в Багио, можно сказать, что при счете 5:5 претендент расслабился?

– Корчной не расслабился. В роковой для себя партии он решил рискнуть, сыграть в атаку, при том, что он играл черными. Может, он решил, что Карпов сильно устал, и стал играть черными на победу. Выбрал рискованный вариант. Карпов же собрался. Ментально отвлекся, съездив на баскетбол, – в фильме этот эпизод хорошо показан. Встряхнулся и очень хорошо, собранно провел решающую партию. Не дал сопернику шанса на контригру.

– Вам понравился Карпов в исполнении Ивана Янковского?

– Сыграл он замечательно, но, по-моему, его герой несколько приукрашен. Например, Карпов представлен там крутым спортсменом – в теннис играет, все такое, но известно, что он не был в такой идеальной физической форме, в которой он показан в фильме. Ну а то, что он в фильме показан волевым спортсменом, – это верно. Анатолий Евгеньевич всегда цеплялся за свои шансы. Но так оба исполнителя главных ролей сыграли здорово, как и исполнители ролей второго плана – руководителя команды Карпова Батуринского, космонавта Севастьянова. А вот Михаил Таль каким-то шаржем представлен – только курит и смеется. Он действительно был человеком веселым, но все-таки чемпион мира, а в фильме какой-то совсем несолидный.

– А Фишер?

– Интересный эпизод, где Фишер дарит Карпову картину, на которой изображена игра в шахматы с дьяволом. Вообще переговоры между Карповым и Фишером о проведении матча шли долго, но между собой они так и не сыграли. У них было около 10 лет разницы в возрасте. Фишер постоянно выдвигал свои условия, и в итоге эта потенциально очень интересная встреча двух чемпионов за шахматной доской не состоялась.