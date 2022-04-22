Владимиру Вавилову вручили в Уфе премию «Герой нашего времени»

Председатель Правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов удостоен награды Х Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего времени». Награду вручили ему сегодня вечером в Уфе.

«Дорогие друзья, я очень горд получить эту премию. Знаю, что после каждой такой церемонии жизнь многих людей меняется к лучшему. Главное – не надо проходить мимо чужой боли», – обратился Владимир Вавилов к залу во время церемонии награждения.

Фото: Фонд имени Анжелы Вавиловой

Певица Маргарита Колотилина поздравила Владимира Вавилова с победой и передала пожертвование для Казанского хосписа.

«Вы пример мужества, щедрости и силы духа. Спасибо, что во имя светлой памяти дочери помогаете людям в такой драматичный период их жизни», – сказала Маргарита.

Фото: Фонд имени Анжелы Вавиловой

Премия «Герой нашего времени» вручается тем, кто делает бескорыстно добрые дела, проявляет героизм, совершает открытия и устанавливает спортивные рекорды. Всех победителей также поздравил президент Башкортостана Радий Хабиров.

Фото: Фонд имени Анжелы Вавиловой

До церемонии Вавилов встретился с коллегами, которые сейчас строят хоспис в Уфе. Несколько месяцев назад они побывали в Казанском хосписе, чтобы перенять опыт одного из лучших хосписов Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда имени Анжелы Вавиловой.