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Политика 21 июля 2025 11:39

Владимиру Путину передали личное послание от Масуда Пезешкиана

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Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани передал Владимиру Путину личное послание от Президента страны Масуда Пезешкиана. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла 20 июля в Москве.

Как сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, Лариджани прибыл в Россию как специальный посланник. Он озвучил позицию Тегерана по региональной и международной повестке, а также обсудил с Президентом России текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.

По словам дипломата, разговор был содержательным – стороны обсудили, в частности, события последних недель на Ближнем Востоке и в мире.

#россия и иран #Владимир Путин
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