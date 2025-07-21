Владимиру Путину передали личное послание от Масуда Пезешкиана

Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани передал Владимиру Путину личное послание от Президента страны Масуда Пезешкиана. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла 20 июля в Москве.

Как сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, Лариджани прибыл в Россию как специальный посланник. Он озвучил позицию Тегерана по региональной и международной повестке, а также обсудил с Президентом России текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.

По словам дипломата, разговор был содержательным – стороны обсудили, в частности, события последних недель на Ближнем Востоке и в мире.