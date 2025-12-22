news_header_top
Происшествия 22 декабря 2025 13:04

Владимиру Путину моментально доложили о гибели генерала Сарварова

Владимир Путин был немедленно проинформирован спецслужбами о гибели начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит «ТАСС».

Песков уточнил, что информация о трагическом происшествии поступает к главе государства моментально.

Генерал-лейтенант Сарваров погиб в результате взрыва на Ясеневой улице в Москве.

