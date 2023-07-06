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Владимиров заявил Путину, что выращенная в Ставрополье картошка вкуснее белорусской
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с Президентом России Владимиром Путиным обещал в следующий раз привезти выращенную в регионе картошку, заявив, что она вкуснее, чем в Белоруссии.
Глава региона, говоря о ситуации в сельском хозяйстве, отметил, что благодаря программе мелиорации в Ставропольском крае начали выращивать картофель.
«Государство дает условия собственникам <...> Работай и зарабатывай. Они на мелиорации два-три урожая снимают. Мы картофель никогда в жизни не производили. Сегодня в рамках поручения, которое Вы давали <...> 600 тысяч тонн», – доложил Владимиров.
На вопросы Путина «вкусная картошка?» и «как в Белоруссии?» губернатор ответил: «Лучше. Я думаю, что лучше». Владимиров пояснил, что овощи хорошо продаются.
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