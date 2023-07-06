Владимиров заявил Путину, что выращенная в Ставрополье картошка вкуснее белорусской

Фото: пресс-служба Кремля.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с Президентом России Владимиром Путиным обещал в следующий раз привезти выращенную в регионе картошку, заявив, что она вкуснее, чем в Белоруссии.

Глава региона, говоря о ситуации в сельском хозяйстве, отметил, что благодаря программе мелиорации в Ставропольском крае начали выращивать картофель.

«Государство дает условия собственникам <...> Работай и зарабатывай. Они на мелиорации два-три урожая снимают. Мы картофель никогда в жизни не производили. Сегодня в рамках поручения, которое Вы давали <...> 600 тысяч тонн», – доложил Владимиров.

На вопросы Путина «вкусная картошка?» и «как в Белоруссии?» губернатор ответил: «Лучше. Я думаю, что лучше». Владимиров пояснил, что овощи хорошо продаются.