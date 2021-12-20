Назначен новый руководитель филиала АО «Татмедиа» – ИЦ «Зеленый Дол»

Исполнительный директор АО «Татмедиа» Нияз Гареев представил сегодня технического директора ИЦ «Зеленый Дол» Владимира Витовского в качестве руководителя филиала.

«Общий стаж работы Владимира Викторовича в СМИ 10 лет, зарекомендовал себя как грамотный, высококвалифицированный специалист. Благодаря его знаниям, в телекомпании „Зеленый Дол“ четко работает техническая служба», — отметил Нияз Гареев.

Он подчеркнул, что Владимир Витовский руководил работой сайта «Новости Зеленодольска», который стал победителем во Всероссийском конкурсе «Золотой гонг-2019» в номинации лучшее «Интернет-СМИ».

В ответном слове Владимир Витовский поблагодарил за оказанное доверие и определил направления, которые предстоит решать филиалу в ближайшее время.

«Для меня это, прежде всего, большая ответственность. За минувшие десять лет вложено много труда в развитие филиала, важно продолжить хорошие традиции, сохранять и читательскую, и зрительскую аудиторию, развивать все информационные платформы. Коллектив в филиале сильный, профессиональный, грамотный, постараемся и впредь быть востребованными», – сказал он.

Владимир Витовский отмечен Почетной грамотой Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», благодарностью Главы Зеленодольского муниципального района за добросовестный труд.