Владимира Соловьева переизбрали главой Союза журналистов России

Журналист Владимир Соловьев избран председателем Союза журналистов России (СЖР) на второй срок. Решение было принято единогласно участниками XIII Съезда СЖР, прошедшего в субботу в Москве. В работе съезда приняли участие почти 300 делегатов региональных отделений союза.

Соловьев был единственным кандидатом на должность, больше никто не выдвигался, уточняет «Интерфакс».

Впервые Владимира Соловьева избрали председателем СЖР в ноябре 2017 года. С 2018 года он входит в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.