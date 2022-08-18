Владимир Зорин: На форуме «Сообщество» Татарстан поделится опытом партнерства цивилизаций

Богатый опыт Татарстана в сфере межконфессионального сотрудничества будет востребован среди участников предстоящего в Казани форума «Сообщество». Такое мнение «Татар-информу» высказал председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России Владимир Зорин.

Он напомнил, что сквозной темой предстоящего форума станет укрепление межнационального мира и межрелигиозного согласия. Она полностью вписывается в тренд развития современного российского общества.

«Очень характерно, что эти темы прозвучат именно в Татарстане, который известен своими традициями и позитивными практиками в достижении партнерства цивилизаций, сотрудничества разных культур. Это многомерная тема, и по каждому аспекту Татарстану есть, что показать и поделиться своим опытом», – подчеркнул Зорин.

Кроме того, речь зайдет об актуальных задачах государственной политики в этой сфере – новые вызовы и внешние угрозы требуют корректировки существующих инструментов.

«Санкционное давление, информационная война против нашей страны и попытки раскачать наше межрелигиозное согласие, все это требует новых подходов с точки зрения организации работы. Это целый комплекс вопросов: борьба с фейками, фиксация исторической правды и многое другое», – отметил собеседник агентства.

По его словам, одним из важнейших аспектов этой работы является внедрение практик межконфессионального сотрудничества и единства в молодежной среде.

«Молодежь является частым объектом информационных нападок извне», – пояснил Владимир Зорин.

Также темами дискуссии в рамках форума станут вопросы развития и поддержки родных языков, культурной адаптации иностранцев и многие другие.

Напомним, форум Общественной палаты РФ «Сообщество» пройдет в Казани 24 и 25 августа. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой.

