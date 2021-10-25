Владимир Жаворонков: «Скорая в Казани работает на предельных мощностях»

Медицинская система Казани, включая и оказание скорой медпомощи, работает в режиме предельной нагрузки на врачей. Это связано с беспрецедентным количеством зараженных коронавирусом Covid-19, сообщил на деловом понедельнике в мэрии заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Докладчик отметил, что в столице республики сохраняется напряженная ситуация по заболеваемости коронавирусом. За прошедшую неделю количество вызовов скорой помощи из-за ОРВИ и пневмонии сохранилось на уровне предшествующей недели и составило 3,4 тыс.

«Это крайне высокое количество вызовов, работа скорой медицинской помощи идет на предельных мощностях. На сегодняшний день круглосуточную работу на территории города ведет 81 бригада скорой. Во временных инфекционных госпиталях города развернута 2151 койка, доля свободных мест на утро понедельника составляет около 7%», — рассказал Владимир Жаворонков.

По его словам, за последние семь дней количество обращений в провизорные госпитали осталось на уровне предшествующего семидневного периода.

«Тем не менее эти цифры говорят о беспрецедентной нагрузке на систему здравоохранения Казани, которую наши медики доселе не испытывали», — подчеркнул Жаворонков.

Замминистра добавил, что Управление здравоохранения Казани работает над постепенным вводом новых мощностей для принятия зараженных коронавирусом. Оно также контролирует борьбу с инфекцией и на прилегающей к мегаполису территории.

«К примеру, 18 октября временный госпиталь был открыт в Пестречинской ЦРБ. Ориентировочно 27 октября мы планируем открыть дополнительные коечные мощности на 60 коек в медицинской организации города», — уточнил он.

В завершение своего выступления Владимир Жаворонков еще раз подчеркнул — действенным способом снижения нагрузки на медиков является вакцинация. Именно прививка позволяет избежать тяжелого течения заболевания и госпитализации.