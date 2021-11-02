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Здоровье
2 ноября 2021  10:35

Владимир Жаворонков в прямом эфире ответит на вопросы татарстанцев о вакцинации

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Завтра, 3 ноября, в Instagram-аккаунте Мэрии Казани пройдет прямой эфир на тему вакцинации. 

На вопросы жителей ответит заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

Начало эфира в 12.30, подключиться к нему можно будет по ссылке.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации и отмечал безопасность и эффективность отечественных вакцин от коронавируса.

#вакцинация
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