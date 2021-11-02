Владимир Жаворонков в прямом эфире ответит на вопросы татарстанцев о вакцинации

Завтра, 3 ноября, в Instagram-аккаунте Мэрии Казани пройдет прямой эфир на тему вакцинации.

На вопросы жителей ответит заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

Начало эфира в 12.30, подключиться к нему можно будет по ссылке.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации и отмечал безопасность и эффективность отечественных вакцин от коронавируса.