Владимир Янко стал спортивным директором «Ак Барс-Динамо»

Сегодня спортивным директором казанского клуба по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» стал 72-летний Владимир Янко, лучший тренер в истории российского бенди.

Столичное «Динамо», где начинал свою карьеру полузащитника в 1965 году Янко, с сожалением признало уход первоклассного специалиста в казанский клуб.

Как объяснил корреспонденту ИА «Татар-информ» директор «Ак Барс-Динамо» Валерий Носов, Владимир Янко будет работать в Дербышках в той же роли спортивного директора, которую он исполнял в московском «Динамо».

Янко по праву считается лучшим тренером в российском хоккее с мячом. Он единственный специалист, приводивший к победам в чемпионате России четыре разные команды: «Енисей» (Красноярск), «Водник» (Архангельск), «Динамо» (Москва) и «Динамо-Казань».

В Казани Янко работал главным тренером в 2010–2012 годах, сделав дербышинцев в первый и последний раз чемпионами России и обладателями Кубка мира, а на второй сезон — серебряными призерами чемпионата страны. Такова репутация Янко: его приход — это гарантия успеха клуба.

Таким образом, за неделю в «Ак Барс-Динамо» произошло уже два знаковых кадровых изменения. Сначала новым главным тренером стал Михаил Пашкин, сменивший Александра Епифанова. И вот теперь Владимир Янко назначен спортивным директором клуба.

После шести туров в активе казанцев шесть очков и девятое место при 14 участниках. В следующем туре 27 ноября дербышинцы сыграют в Сыктывкаре со «Строителем».