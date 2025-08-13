Владимир Якушев поставил задачи региональным отделениям «Единой России»

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Единая Россия» продолжает донастройку всех институтов партии для повышения их эффективности. Основные направления работы касаются снижения отчетности региональных исполкомов, повышения вовлеченности сторонников «Единой России», укрепления статуса первичных отделений и муниципальных депутатов, в том числе за счет стимулирующих мер, сообщила пресс-служба партии.

«В прошлом году у нас появилось положение о первичках партии. Оно определило работу федерального и региональных советов первичек, а также проведение конкурса на лучшую практику реализации народной программы «Единой России» и лучшую первичку. В нем участвуют почти 600 наших отделений. Они претендуют на финансовую поддержку. Отметить победителей и определить лучшие первички мы планируем на федеральном форуме, который пройдет до конца года», — сообщил Владимир Якушев.

Победителей первого этапа конкурса уже определили 27 регионов, второй этап пройдет после Единого дня голосования.

Владимир Якушев обратил внимание коллег на необходимость своевременной ротации региональных советов первичек.

«Это один из способов мотивации. Все секретари первичных отделений должны понимать, что с определенной периодичностью смогут входить в совет и помогать принимать управленческие решения, которые влияют на работу всей партии», — указал он.

Также «Единая Россия» проведет конкурс муниципальных депутатов.

«Победителей определят народным голосованием. А в конце года мы организуем федеральный форум муниципальных депутатов «Единой России», который станет логическим завершением региональных форумов, которые сейчас проводят наши отделения», — особо выделил он.

Помимо этого, в партии подготовили новое положение о сторонниках партии. Оно будет соотноситься с новым порядком вступления в «Единую Россию».

Секретарь Генсовета остановился и на реализации партпроектов в регионах, акцентировав внимание на том, что их работа должна строиться по принципу актуальности и эффективности.

«Если нет необходимости в реализации всех федеральных партийных проектов, они требуют излишних затрат и при этом неэффективны, нужно принимать решение об отказе от проекта. Это предусматривает положение о партпроектах, которое мы приняли в начале года», — напомнил он.

Еще одна задача — снижение бюрократической нагрузки на региональные отделения партии. Для этого совершенствуются информационные системы «Единой России», которые позволяют упростить работу и отменить лишнюю отчетность.

В заключение Владимир Якушев обратился к региональным отделениям партии, которые готовятся к ЕДГ-2025.

«Вам предстоит сохранить и по возможности улучшить результат пятилетней давности. По спискам необходимо набрать не менее 50%. Рейтинг у партии сейчас достаточно высокий для того, чтобы закрепить наши позиции. Накануне 2026 года это наиважнейшая задача. Как и то, что максимальное количество кандидатов – участников СВО, которых выдвинула «Единая Россия», должны одержать победу на предстоящих выборах», — заключил секретарь Генсовета.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, 7531 муниципального депутата и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Также на муниципальные выборы в Татарстане регистрацию ЦИК прошли 11052 кандидатов из выдвинутых 11 424. Активное участие в выборах муниципальных депутатов примут и участники СВО. На сегодняшний день в республике от «Единой России» зарегистрировано 82 бойца спецоперации.

Напомним, завтра последний день регистрации выдвинутых кандидатов на участие в выборах муниципальных депутатов.