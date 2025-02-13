Владимир Якушев: Необходимо обеспечить сбалансированную оплату труда учителей

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил о необходимости серьезной и вдумчивой доработки действующей системы оплаты труда учителей. Для школьных педагогов необходимо обеспечить соответствие оплаты и нагрузки, для вузов сократить разрыв зарплат преподавательского состава и руководства. Решение этих задач должно войти в документ о Стратегии развития образования страны. Об этом сообщает официальный сайт «Единой России».

«Для школьных учителей необходимо обеспечить соответствие оплаты и нагрузки, чтобы наиболее востребованные специалисты получали адекватное вознаграждение за свою работу. Могли по-настоящему достойно зарабатывать в школе, а не уходить в репетиторство», – заявил Владимир Якушев на заседании парткомиссии по образованию и науке, где обсуждались ключевые направления Стратегии развития образования.

Сейчас для решения задачи совершенствования системы оплаты труда учителей в пилотных регионах страны тестируют новую модель. Уже со следующего года эту систему начнут внедрять на территории всей России.

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Роль учителя всегда была значительной, но в текущих условиях, когда качество образования определяет развитие общества и направления развития страны, она приобретает особое значение. По мнению председателя Совета федеральной территории «Сириус» Елены Шмелевой, в текущей геополитической ситуации усилилась роль воспитания традиционных духовно-нравственных ценностей, а они неотделимы от образования.

Важность статуса учителя как значимой, авторитетной фигуры подчеркивают и эксперты. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, профессор РАН, д.х.н. Александр Мажуга отмечает:

«Отношение к профессии должно измениться. У педагога должен быть бесспорный авторитет в аудитории и в обществе. У педагога должен быть особый статус, он должен быть спокоен и сконцентрирован на работе!»