Владимир Хотиненко: Региональное кино – это глоток свежего воздуха

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В пресс-центре XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино состоялась встреча председателя жюри проекта Владимира Хотиненко с представителями СМИ.

Хотиненко напомнил, что стоял у истоков Казанского кинофестиваля. Тогда известный режиссер представлял фильм «Мусульманин» — первую кинокартину в истории России, поднимающую тему ислама и веротерпимости.

«Связь с кинофестивалем у нас давняя. И я должен сказать, что на сегодняшний день в России существует множество фестивалей, и далеко не все они могут найти свою нишу в этом пространстве. Я думаю, что Казанский фестиваль эту нишу себе выстроил. Сейчас фестиваль стал исключительным во всех смыслах», — полагает он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хотиненко выделил общую черту, объединившую все фильмы фестиваля 2022 года. «Во всех фильмах, которые я видел, в центре повествования находится не сюжет или лихие съемки, но человек. На мой взгляд, кинокартина, поднимающая человеческие проблемы, скорее находят своего зрителя», — уверен он.

Режиссер подчеркнул, что является активным пропагандистом регионального кинематографа. «Я считаю, что региональное кино – это свежий глоток воздуха, в котором мы все сейчас очень нуждаемся. Все-таки столичная кинематография стала несколько законсервированной. И я рад, что уже на федеральном уровне разрабатываются проекты поддержки регионального кинематографа», — рассказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хотиненко напомнил, что Голливуд сегодня недоступен для России, и это могло бы стать возможностью для кинематографических регионов. «Для этого нужно подтягивать молодежь. Конечно, все это произойдет не за один день. Но некоторые продвижения в этом вопросе я вижу», — сказал эксперт.

Однако на пути к известности молодым специалистам необходимо избегать непрофессионализма и пошлости. «Сейчас в массовой культуре актуальным стала пошлость. Это медленно, но верно отравляет зрительское восприятие. Молодежь уже относится к отечественному кино несколько пренебрежительно. Это стереотипное мышление пора ломать», — заявил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После встречи в кинотеатре «Синема 5» состоялся показ переизданного фильма «Мусульманин» Владимира Хотиненко. Лента была снята в 1995 году.

Сюжет фильма разворачивается вокруг рядового Николая Иванова, который семь лет пробыл в плену у моджахедов. «Конвой» вел героя на расстрел, и в тот момент проезжавший мимо крестьянин заметил его. Выкупив Николая, он принял его в свою семью как родного сына. Спустя время герой, принявший ислам, возвращается в свое родное село. Однако односельчане и родные восприняли враждебно «изменения», произошедшие с ним.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, что XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».