Владимир Владимирович из батальона «Тимер»: «Позывной „Путин“ мне дал командир»

На фото: Владимир Красюков / Лилия Шаймарданова

Владимир Красюков из Мамадыша в зону проведения специальной военной операции ушел добровольно, по зову души. В марте текущего года, подписав контракт, мужчина отправился в эпицентр боевых действий.

«Вражеские позиции совсем рядом. Там не бывает затишья ни на минуту», — рассказывает герой, вернувшийся в 60-дневный отпуск в Мамадыш по случаю получения осколочного ранения.

Разорвавшийся танковый снаряд осколком срезал часть локтевой кости солдата. Сейчас его рука «заключена» в аппарат Елизарова. В конце октября в военном госпитале Ростовской области предстоит еще одна операция, после чего Владимир намерен снова вернуться на передовую.

В зоне СВО Владимир Красюков служит старшим стрелком в составе именного батальона «Тимер». Именно такие, под стать названию, ребята, со стальным стержнем и железным характером защищают Родину в составе татарстанского батальона.

«Нас, контрактников, отправили в самое пекло, но никто из наших не отступил назад, все идут до победного», — рассказывает мужчина.

На передовой мамадышцу дали позывной «Путин».

«Такой позывной мне дал командир. Я сам изначально хотел быть "Ангелом". Но командир сказал: "Ангелов на поле боя и без тебя полно. Владимир Владимирович, ты будешь „Путиным“. К тому же, и внешне похож"», — рассказал историю позывного боец.

На фото: Владимир Красюков / Лилия Шаймарданова

Сам же Владимир Красюков раньше не замечал сходства с Президентом.

«Честно, никогда ранее об этом не задумывался. Да и сейчас не особо вижу сходства. Но раз говорят, что похож, значит, что-то есть», — рассуждает Владимир.

На передовой бывает страшно, признается он, но бойцы стараются не думать об этом.

«Перед тобой стоит боевая задача, и ты должен ее выполнять. Там, где мы стояли, вражеские позиции совсем рядом, враг расположился вплотную к нашим. Неумолкающий свист снарядов и грохот взрывов. Нескончаемый бой. Правильно говорят, не надо бояться, надо опасаться. Действовать нужно оперативно, аккуратно и незаметно. Ведь в противном случае ты можешь подставить не только себя, но и своих товарищей. Твои необдуманные действия могут привести к их гибели», — поделился военнослужащий.

В зоне боевых действий бойцы чувствуют поддержку с тыла. По словам стрелка, гуманитарная помощь идет без остановки. «Доставляют все, что необходимо. Даже когда лежал в госпитале, меня нашли и передали посылку с Татарстана», — рассказал военный.

К наступающей зиме в батальоне особо не готовятся.

«Учитывая, что „живем“ и ночуем мы там же, где и воюем, то особо к суровым погодным условиям никак не подготовишься. Единственное, что спасает солдат в зимних окопах, это утепленная одежда, термобелье и печки-буржуйки. Этим всем нас обеспечивают», — заверил Владимир Красюков.

Владимир Владимирович родился в 1985 году в городе Сургут Тюменской области. В Мамадышском районе обосновался шесть лет назад. До этого некоторое время жил в Набережных Челнах. «Хотел купить дачу, подальше от городского шума и суеты. В пределах Автограда ничего не нашел. Риэлтор предложила дом в Нижней Ошме. Приехал, посмотрел, все понравилось, решил остаться и ни разу не пожалел о своем выборе», — рассказал военнослужащий.

В Мамадыше «Путин» пробудет до 22 октября. Затем бесстрашный солдат снова отправится в воинскую часть и снова пойдет на передовую сражаться за наше мирное будущее.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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