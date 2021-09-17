Владимир Вавилов: «Я надеюсь, новый созыв Госдумы продолжит развитие паллиативной помощи»

Председатель Правления Фонда имени Анжелы Вавиловой, депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов принял участие в думских выборах. Он пришел на избирательный участок в первый день голосования.

«Я надеюсь, что новый созыв Госдумы продолжит развивать паллиативную помощь в стране, поможет строить и открывать хосписы. В помощи и улучшении качества жизни нуждаются тысячи паллиативных пациентов. Нынешняя команда депутатов сделала первые шаги в этом направлении. Но сделать предстоит еще очень много», – сказал Вавилов.

По словам депутата, все неравнодушные граждане, которые любят и ценят свою республику, должны прийти на избирательные участки и сделать выбор.

«От этого будет зависеть, какая команда будет представлять интересы республики в Госдуме. Я проголосовал за сильный Татарстан», – подчеркнул Вавилов.

В Татарстане с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва. В бюллетенях избирателей ждут 14 политических партий и в общей сложности 53 кандидата в шести одномандатных округах республики.