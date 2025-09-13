Владимир Вавилов стал победителем номинации Международной гуманитарной премии «Совесть»

Фото: Фонд имени Анжелы Вавиловой

Стали известны лауреаты Международной премии «Совесть» имени Альберта Лиханова – за вклад в защиту детства. Это событие приурочено к 90-летию писателя, которое отмечается 13 сентября. Премия стала частью проекта «Рыцари детства», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Владимир Вавилов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В номинации «Благотворительность» победил Владимир Вавилов из Татарстана – руководитель фонда помощи детям с лейкемией имени своей дочери Анжелы. Он создал первый детский хоспис в Казани и стационарный хоспис для взрослых – «Наташа». С 2020 по 2024 год Вавилов открыл 10 кабинетов паллиативной помощи, благодаря чему 2500 человек получили необходимую поддержку. Также он организовал обучающие семинары для медиков по всей республике.

Вавилов входит в Координационный комитет Фонда президентских грантов и участвует в разработке законов по паллиативной помощи. Он также лауреат Государственной премии России.

Фото: Фонд имени Анжелы Вавиловой

Всего в 2025 году на премию «Совесть» поступило более 200 заявок из 53 регионов. Победителями стали врачи, педагоги, писатели, благотворители и другие люди, посвятившие себя помощи детям.

Церемония награждения пройдет 14 октября в Российском академическом молодежном театре. Лауреаты получат медали и дипломы, а обладатель Гран-при – статуэтку в виде детской слезы.