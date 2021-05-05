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Ру Тат
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5 мая 2021  19:05

Владимир Вавилов поздравил ветеранов войны с наступающим Днем Победы

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Депутат Госсовета Татарстана, председатель благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Он встретился с Борисом Ботовым, Фаридом Ибатовым, Николаем Кондрашиным, Александром Маловым и Рустамом Хабибуллиным. 

«Все ветераны — участники военных сражений. Один моряк, другой летчик, командир пулеметной роты, пехотинец. Им всем уже за 90. Они прошли всю войну. Все наши герои в прекрасном, бодром состоянии, хорошо себя чувствуют, ведут активный образ жизни», — рассказал Вавилов после встречи.

Депутат Госсовета вручил им небольшие памятные подарки, поблагодарил за победу и пожелал крепкого здоровья. «Счастлив, что смог познакомиться с каждым из них, встретиться и поговорить. Это то, что останется в памяти навсегда», — отметил он.

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