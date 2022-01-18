Владимир Вавилов: «Немногие знают, что Шаймиев дал первую сумму на хоспис»

Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев поддержал работу благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой не только добрым словом, но и деньгами. Об этом сообщил председатель правления фонда Владимир Вавилов.

«Минтимер Шарипович активно включился в строительство первого хосписа. Немногие знают, что он дал первую и достаточно большую сумму на хоспис, после чего мы поверили — проект Дома без боли реален», — сказал Вавилов.

По его словам, сейчас Шаймиев активно следит за строительством второго хосписа, всегда интересуется, как идут работы.

«Очень приятно получать от него поздравления в день рождения — он каждый год поздравляет лично. И Сакина-ханум тоже всегда звонила и поздравляла — светлая ей память! Шаймиев — прекрасный, порядочный человек. Политик с большой буквы. Наш Бабай. Я желаю ему долголетия. Он нужен республике, нужен России. Нужны его знания и его опыт», — подчеркнул Вавилов.

Первый Президент Татарстана 20 января отметит свое 85-летие.