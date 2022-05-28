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Здоровье
28 мая 2022  14:17

Владимир Вавилов: Меня покоробило, что западные онкологи отказались лечить наших детей

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Председатель правления Фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов назвал фашизмом решение Всемирной сети онкологов, исключить из своего состава Россию. Это привело  тому, что дети из РФ не могут получить квалифицированную помощь за рубежом.

«Меня покоробило, что западные онкологи отказались лечить наших детей – какая это демократия, это фашизм», - сказал Вавилов для проекта «Интервью без галстука».

Он признал, что сейчас фонду приходится труднее, так как некоторые медикаменты приходится доставать через Турцию и Китай. 

Однако деятельность хосписа санкции не задели, подчеркнул Вавилов. Все необходимые препараты производят в России.
 

#фонд имени анжелы вавиловой #владимир вавилов #благотворительность
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