news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 17 марта 2026 12:43

Владимир Вавилов: Фарид Мухаметшин отличается правильными делами

Читайте нас в
Телеграм

Фарид Мухаметшин отличается правильными делами, которые он совершал для развития Татарстана. Так охарактеризовал депутат, генеральный директор Казанского хосписа Владимир Вавилов бывшего Председателя Государственного Совета РТ, который сегодня досрочно сложил полномочия спикера парламента на 19-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Фарид Хайруллович – достойный, заслуженный человек. Я удивился, когда он объявил о своем уходе. Я был в шоке. Но такое решение он сам выбрал. Очень жаль», – сказал депутат в разговоре с журналистами.

Впервые Председателем Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин был избран в 1998 году, эту должность он занимал до сегодняшнего дня. На 19-м заседании парламента республики VII созыва он был избран Почетным Председателем Госсовета РТ.

#владимир вавилов #Фарид Мухаметшин #председатель госсовета рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Синоптик Гоголь рассказал, когда в Татарстане сойдет снег

Новости партнеров