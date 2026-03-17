Владимир Вавилов: Фарид Мухаметшин отличается правильными делами

Фарид Мухаметшин отличается правильными делами, которые он совершал для развития Татарстана. Так охарактеризовал депутат, генеральный директор Казанского хосписа Владимир Вавилов бывшего Председателя Государственного Совета РТ, который сегодня досрочно сложил полномочия спикера парламента на 19-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Фарид Хайруллович – достойный, заслуженный человек. Я удивился, когда он объявил о своем уходе. Я был в шоке. Но такое решение он сам выбрал. Очень жаль», – сказал депутат в разговоре с журналистами.

Впервые Председателем Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин был избран в 1998 году, эту должность он занимал до сегодняшнего дня. На 19-м заседании парламента республики VII созыва он был избран Почетным Председателем Госсовета РТ.