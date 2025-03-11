Владимир Ткачев впервые сыграет за «Авангард» в этом сезоне

Фото: hawk.ru

Нападающий Владимир Ткачев впервые сыграет за «Авангард» в нынешнем сезоне КХЛ. Форвард выйдет во втором звене вместе с Николаем Прохоркиным и Ридом Буше в матче против «Торпедо».

Встреча состоится сегодня в Омске и начнется в 16:30 по мск.

Напомним, в конце июля прошлого года Владимир Ткачев порвал ахилл. Ему была сделана операция, после которой он восстанавливался весь этот сезон.

Последний раз Ткачев появлялся на льду 30 марта 2024 года.