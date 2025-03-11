news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 11 марта 2025 16:11

Владимир Ткачев впервые сыграет за «Авангард» в этом сезоне

Читайте нас в
Телеграм
Владимир Ткачев впервые сыграет за «Авангард» в этом сезоне
Фото: hawk.ru

Нападающий Владимир Ткачев впервые сыграет за «Авангард» в нынешнем сезоне КХЛ. Форвард выйдет во втором звене вместе с Николаем Прохоркиным и Ридом Буше в матче против «Торпедо».

Встреча состоится сегодня в Омске и начнется в 16:30 по мск.

Напомним, в конце июля прошлого года Владимир Ткачев порвал ахилл. Ему была сделана операция, после которой он восстанавливался весь этот сезон.

Последний раз Ткачев появлялся на льду 30 марта 2024 года.

#ХК Авангард #кхл #хоккей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Жена Героя России Чебнёва: «Говорил, что будет носить на руках, когда вернется»

Жена Героя России Чебнёва: «Говорил, что будет носить на руках, когда вернется»

10 марта 2025
«Водитель вел себя неадекватно»: очевидцы о массовом ДТП с автобусом и такси в Казани

«Водитель вел себя неадекватно»: очевидцы о массовом ДТП с автобусом и такси в Казани

10 марта 2025