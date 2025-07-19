Владимир Ткачев прокомментировал расторжение контракта с «Авангардом»

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Нападающий Владимир Ткачев высказался о расторжении контракта с «Авангардом».

«Три недели назад мы договорились с «Авангардом» о понижении контракта, я был согласен, но вводные изменились», – сказал Ткачев «Спорт-Экспрессу».

Напомним, «Авангард» объявил о расторжении контракта с Ткачевым вчера. Контракт «ястребов» с Владимиром действовал до 31 мая 2030 года.

Владимир Ткачев выступал за «Авангард» с 2022 года. В минувшем сезоне на счету форварда 4 шайбы и 11 передач в 17 играх КХЛ.

«Авангард» финишировал шестым в таблице Восточной конференции сезона 2024/25. В первом раунде омичи победили действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург» (4-2). Во втором «ястребы» уступили будущему чемпиону «Локомотиву» (3-4). Впоследствии «железнодорожники» обыграли «Салават Юлаев» в полуфинале и «Трактор» (по 4-1) в решающей стадии.