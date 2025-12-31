Владимир Ткачев: «Локомотив - соперник, который не дает тебе много возможностей»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачев оценил игру «Локомотива» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Локомотив» – соперник, который не дает тебе много возможностей. Те шансы, что у нас были, мы не смогли реализовать. В таких матчах на первый план выходят дисциплина и реализация. Два матча без голов? Все просто – мы не реализуем те моменты, которые создаем. Наша команда привыкла, что имеет много шансов и все равно забьет. Когда моментов мало, то случаются такие игры без голов. У нас не получается выжать из моментов максимум. Стоит сделать акцент на реализации», – цитирует Ткачева пресс-служба КХЛ.

После 42 матчей регулярного чемпионата «Локомотив» идет на втором месте в турнирной таблице КХЛ.