Владимир Табак: «Зачастую пресс-секретарь не может взаимодействовать с контрагентами»

Как создать качественное взаимодействие СМИ с различными ведомствами и эффективно работать в быстро меняющихся условиях, обсудили участники образовательного форума «Госдиджитал» в Казани. Мероприятие для руководителей пресс-служб органов исполнительной власти и муниципалитетов провели впервые.

Владимир Табак подчеркнул, что руководитель пресс-службы отвечает за тему, а не за человека, и должен эту тему формировать Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас люди вообще не понимают, что делают министры»

Гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что требования к профессии пресс-секретаря сегодня изменились. По его мнению, в настоящее время пресс-секретарь – это человек, который должен формировать информационный имидж структуры, в которой работает.

«У него должна быть субъектность, потому что для того, чтобы просто фотографировать своего начальника и рассылать пресс-релизы, не нужен руководитель пресс-службы, достаточно взять личного фотографа и одного райтера», – пояснил спикер.

Табак добавил, что раньше пресс-секретарь взаимодействовал с тремя контрагентами – представителями газет, радио и телевидения. «Сейчас зачастую он не может взаимодействовать с контрагентами, потому что он их не знает, – это блогеры, анонимные Телеграм-каналы, СМИ в новом формате. И там может появляться информация о его ведомстве, структуре, руководителе. Его задача – стратегически формировать медиаплан», – продолжил он.

Кроме того, по словам гендиректора организации, представитель этой профессии должен не освещать деятельность своего руководителя, а рассказывать о той сфере, в которой работает его начальник.

«На фокус-группах показывали поездки федеральных министров куда-то, у нас люди вообще не понимают, что они делают. Мы проводим соцопросы о том, какие темы для людей приоритетные. Смотрим, куда ездят министры. Они не ездят в те места, которые население считает приоритетом», – заметил он.

Табак подчеркнул, что руководитель пресс-службы отвечает за тему, а не за человека, и должен эту тему формировать, то есть «понимать, о чем рассказывать, через какие каналы и как». «И должен уметь управлять теми людьми, которые этот контент производят и распространяют», – подытожил он.

Тимур Нагуманов: «Для нас роль социальных сетей выше, чем на уровне региона» Фото: © «Татар-информ»

«Есть жители, которые привыкли общаться с властью так же, как со своими друзьями»

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов убежден, что муниципальная власть должна быстро реагировать на все проблемы и вопросы, которые возникают.

«Что бы ни происходило в любой сфере, причем неважно, где происходит, в любом случае вопрос “прилетает” к местной власти. Мы хотим вместе с вами выстраивать эффективную коммуникацию с людьми, чтобы мы узнавали о проблеме одними из первых, исходя из мониторинга, из того, что нам пишут. И хотим, чтобы вы помогли нам выстроить работу с обратной связью мгновенного реагирования», – сказал он пресс-секретарям.

Глава Альметьевска отметил, что «есть жители, которые привыкли общаться с властью так же, как со своими друзьями». «Условно говоря, я своему другу пишу: “Привет, как дела?” И жду, что он в течение десяти, максимум пятнадцати минут ответит. Если он отвечает дольше, то я спрашиваю: “А чего ты меня игнорируешь?” Сегодня жители, когда пишут мэру или в какой-то госорган, ждут, что мы так же, как приятель, ответим очень быстро и главное – по существу», – пояснил он.

По мнению Нагуманова, выстроить такую работу местной власти непросто, поскольку за каждый блок сферы отвечают разные люди. В связи с этим он попросил пресс-секретарей помочь ее правильно организовать.

«И в этой новой парадигме важнейшим инструментом коммуникации становятся социальные сети. Муниципалитетам и их пресс-службам важно налаживать коммуникацию именно в этих каналах. Для нас роль социальных сетей выше, чем на уровне региона», – заявил он.

Лилия Галимова: «Мы не определяем, что важнее – СМИ или соцсети. Мы просто распределяем потоки информации» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Многие люди используют соцсети как книгу жалоб и предложений»

Руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова заметила, что пресс-секретарь – это не только человек, который работает со СМИ, но и один из главных помощников для своего руководителя. «Он должен обладать критическим мышлением, не ходить в розовых очках, не пребывать в каких-то иллюзиях, не настраиваться, что сейчас СМИ хорошо напишут. Он должен видеть дальше, понимать, где могут возникнуть информационные риски для руководителя или вообще для всей республики», – подчеркнула она.

Говоря о соцсетях, Галимова отметила, что этот ресурс сейчас очень востребован, и с ним надо качественно работать. «Соцсети – это неотъемлемая часть нашей жизни, инструмент для передачи информации. У человека есть привязанность к соцсетям вне зависимости от статуса. Мы не определяем, что важнее – СМИ или соцсети. Мы просто распределяем потоки информации, анализируем, смотрим, через какие источники она будет иметь больший охват аудитории», – уточнила она.

В качестве примера руководитель пресс-службы Президента РТ рассказала, как распространяли информацию о прокладке тоннеля метро, который соединит улицы Ломжинская и 10-й микрорайон в Казани.

«Казалось бы, информация небольшая, но социально значимая. И люди, как правило, на общественный транспорт и состояние дорог жалуются в соцсетях. Решили, что эту новость нужно прежде всего запустить через соцсети, чтобы был больший охват аудитории. Так оно и случилось – в соцсетях эта новость очень быстро распространилась, а потом СМИ подхватили», – сообщила она.

По мнению Галимовой, многие люди используют соцсети как книгу жалоб и предложений, поэтому с такими обращениями нужно работать, чтобы оправдывать ожидания населения. «Это не альтернатива, но такая функция, как прием граждан. Руководитель не будет весь день в соцсетях отслеживать, что там пишут, какие есть обращения. В этом и есть суть работы пресс-секретаря – в большом потоке информации выявить, проанализировать и определить, что действительно является проблемой, на что стоит обратить внимание руководителю, какие решения принять», – заявила она.

Кроме того, по словам спикера, через соцсети нужно распространять контент на татарском языке.

Шамиль Садыков высказал мнение, что в век интернета и соцсетей все меньше людей интересуются новостями, предпочитая более легкий контент Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Работа пресс-секретаря, как и журналиста, связана с выгоранием»

Форум для пресс-секретарей муниципальных образований и органов государственной власти «Госдиджитал в Татарстане. Его настоящее и будущее» прошел в Казани 15-16 сентября. Его слушателями стали более 100 руководителей пресс-служб. В качестве спикеров на мероприятии выступили и представители средств массовой информации.

На open-talk генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков высказал мнение, что в век интернета и соцсетей все меньше людей интересуются новостями, предпочитая более легкий, развлекательный контент. «Многие люди не смотрят и не читают новости сейчас. Они потребляют другой контент в социальных сетях: фото, видео с милыми котиками и так далее, но не читают новости. Кажется, что и сайты муниципальных ведомств, министерств, помимо журналистов, никто не читает. Так что, пока есть корреспонденты из СМИ, нужны и пресс-секретари. В целом, ситуация сложная и касается каждого», — заявил глава медиахолдинга.

В открытой дискуссии также приняли участие директор филиала ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов и гендиректор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов. Участников поприветствовал руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

Заместитель руководителя АНО «Диалог Регионы» в Татарстане Эмилия Хакимуллина рассказала, что это первый форум для пресс-секретарей органов исполнительной власти и муниципалитетов. «Мы заинтересованы в том, чтобы наши пресс-секретари были многозадачными, но при этом не выгорали. А работа пресс-секретаря, как и журналиста, связана с выгоранием. Они 24/7 всегда в повестке, на телефоне – это очень тяжело. Поэтому людей этой профессии важно поддерживать и давать им возможности для развития. Будем и дальше работать», – сказала собеседница информагентства.

На форуме лекции для пресс-секретарей совместили с практическими занятиями. Образовательные блоки были распределены по разным направлениям, в том числе касались работы в кризисных ситуациях, командообразования.

«Мы в республике все делаем одну большую работу и не должны разъединяться. В единой структуре мы должны стоять на страже имиджа региона. Только вместе мы можем обучиться сами, понять проблемы друг друга и знать, как дальше работать», – отметила Хакимуллина.

Начальник пресс-службы УФСИН России по Татарстану Лэйла Садреева подчеркнула, что благодаря этому форуму она смогла со стороны посмотреть на свою работу. Собеседница заверила, что такое мероприятие было для нее полезным.

«У нас был тренинг по имитации кризисной ситуации: как будто происходит ЧП, а тебе нужно срочно дать комментарий. Именно так мы и работаем, зачастую в режиме пожарной машины – приезжаем и быстро тушим пожар. В течение 20 минут нужно было отработать ситуацию. После разбора полетов мы поняли, что сделали все хорошо, верно понимаем, как работать. Укрепили свои знания в данной сфере», – поделилась она.

Пресс-секретарь Госкомитета Татарстана по туризму Оксана Аганина заметила, что благодаря грамотно подобранным спикерам форум получился очень эффективным как в части получения новых знаний, так и в вопросах общения пресс-служб с представителями СМИ.

«Программа составлена эффективно, максимально продумана и дополнена практическими занятиями», – сказала Аганина, выразив надежду на то, что подобный форум в Татарстане проводится не в последний раз.