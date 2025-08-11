news_header_top
Политика 11 августа 2025 12:11

Владимир Соловьев призвал направить зарплаты футболистов на оборону приграничных регионов

Телеведущий Владимир Соловьев призвал направить средства, расходуемые на российский футбол, на обеспечение обороны российских регионов.

«Есть Москва с прекрасно налаженной системой ПВО. Что мешает тиражировать опыт [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина на все регионы России? На те деньги, которые, условно, тратятся на футболистов, можно же было всю страну защитить. Может, мы поймем, что война есть и она идет», – сказал он в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Он добавил, что в настоящее время европейские страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и будут делать все, чтобы сорвать переговоры между президентами РФ и США.

