Телеведущий Владимир Соловьев призвал направить средства, расходуемые на российский футбол, на обеспечение обороны российских регионов.

«Есть Москва с прекрасно налаженной системой ПВО. Что мешает тиражировать опыт [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина на все регионы России? На те деньги, которые, условно, тратятся на футболистов, можно же было всю страну защитить. Может, мы поймем, что война есть и она идет», – сказал он в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Он добавил, что в настоящее время европейские страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и будут делать все, чтобы сорвать переговоры между президентами РФ и США.