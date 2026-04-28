Общество 28 апреля 2026 10:43

Владимир Соловьев принес извинения за ранее прозвучавшие в адрес Виктории Бони слова

Телеведущий Владимир Соловьев принес извинения Виктории Боне за ранее прозвучавшие в ее адрес резкие высказывания. Стороны встретились сегодня, чтобы обсудить конфликт в прямом эфире.

Соловьев заявил, что сожалеет о своих словах и признал, что был излишне эмоционален. Ранее он назвал ее «потрепанной шалавой».

«Во-первых, вы замечательно выглядите. Во-вторых, конечно, я должен извиниться. Я был слишком эмоционален. И какая бы ни была мотивация [у его слов], мне нужно было строже относиться к словам в эфире. При этом странно записывать меня в главные мизогины страны, потому что у меня в эфирах огромное количество женщин», – сказал Соловьев.

