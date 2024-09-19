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Владимир Соловьев про Татарстан: Пример для других регионов нашей страны
Татарстан может служить примером для многих других регионов России, в части сохранения родного языка. Об этом заявил глава союза журналистов России Владимир Соловьев на презентации успешных практик АО «Татмедиа» в рамках XXVIII форума современной журналистики «Вся Россия-2024».
Он отдельно подчеркнул, что в республике очень берегут язык и там остается большое количество СМИ не только для взрослых, а для всех возрастных категорий жителей, с татарским языком.
«Я был поражен, когда меня привели на детский телеканал “Шаян”. Такого нигде в стране нет, когда маленькие дети сами делают телеканал 24 часа в сутки. При этом, они переводят на татарский язык все самые известные мультфильмы», – рассказал Соловьев.
Он добавил, что всегда ставит в пример Татарстан, если возникает вопрос о сохранении родного языка.
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