Общество 27 августа 2025 09:33

Владимир Шнитко станет хедлайнером Дня Татарстана в Верхнем Услоне

Заслуженный артист РТ Владимир Шнитко станет хедлайнером праздничной программы «Мелодия Волны» в Верхнем Услоне, приуроченной ко Дню Республики Татарстан. Мероприятие пройдет 30 августа в прибрежной зоне («Спасалка»), сообщили «Татар-информу» в отделе культуры муниципалитета.

Начнется праздник в 19:00 с развлекательного интерактива, самые активные его участники получат призы. В 20:00 стартует концертная часть, где первым выступит Владимир Шнитко. После него до 22:00 гостей будет развлекать кавер-группа Sunrise.

На территории мероприятия будет работать фуд-корт, где гости в том числе смогут бесплатно угоститься пловом и горячим чаем. Фишкой праздника станет костер, возле которого можно будет согреться. Вечер завершится праздничным салютом, который запустят в Казани, – его будет видно на набережной.

Концертная программа будет организована в рамках проекта «Лето в Татарстане», инициированного Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

