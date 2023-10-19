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Владимир Рогов сообщил о гибели легендарного ополченца с позывным «Бабай»
О гибели в зоне проведения специальной военной операции (СВО) легендарного ополченца Александра Можаева с позывным «Бабай» сообщил в своем телеграм-канале глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вчера на Запорожском направлении погиб ополченец Александр Можаев с позывным Бабай, ставший широко известным в 2014 году во время боёв за Славянск. Один из ярких героев Русской весны 2014 года. Царствия Небесного воину Александру», – написал Рогов.
Напомним, «Бабай» стал своего рода символом событий, происходящих в 2014 году на Украине. Его колоритная внешность, с бородой и в казацкой папахе, приглянулась журналистам. Фотографии Можаева облетели все мировые СМИ.
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