Общество 19 декабря 2025 13:16

Владимир Путин заявил о необходимости развивать беспилотники для гражданских целей

Россия стала безусловным лидером по количеству дронов на фронте, однако необходимо развивать беспилотники и для гражданских целей. Об этом на прямой линии заявил Президент страны Владимир Путин.

«Мы стали безусловными лидерами по количеству дронов. Да, не хватает тяжелых, таких как "Баба-Яга", но в целом, по количеству, мы превосходим противника практически на всех участках фронта», – рассказал Президент.

Однако, по его словам, это лидерство можно подтвердить только в том случае, если то, что появляется на фронте, имеет продолжение в гражданской сфере.

«И потом, из гражданской сферы, где все это развивается еще больше, перетекает назад в область укрепления оборонной способности страны. Это все будет налажено. Это и сейчас налажено, но мы идем дальше», – добавил Путин.

#прямая линия с Владимиром Путиным #итоги года #дроны
