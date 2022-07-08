Владимир Путин заявил Морозову, что сам придумал КХЛ

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к президенту Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) Алексею Морозову на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

«Хочу пожелать успехов. Вы знаете, что КХЛ я придумал. Поэтому я заинтересован, чтобы у вас все получилось. Очень хотелось, чтобы была конкуренция между североамериканским хоккеем, европейским хоккеем, пускай будет, российским хоккеем. И действительно стало интереснее, мне кажется», — сказал Путин.

Напомним, что КХЛ была основана в 2008 и поначалу включала в себя 24 клуба из 4 стран. Самой титулованной командой Континентальной Хоккейной Лиги является казанский «Ак Барс», на его счету три победы в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018).

Алексей Морозов стал президентом КХЛ в 2020 году.