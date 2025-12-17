Владимир Путин заявил, что цели СВО безусловно будут достигнуты

Цели специальной военной операции, которые изначально были поставлены, будут достигнуты. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», — сказал он.

Глава государства отметил, что российская армия будет последовательно решать задачу расширения буферной зоны безопасности.