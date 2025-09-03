news_header_top
Политика 3 сентября 2025 19:32

Владимир Путин завершил официальный визит в Китай

Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и направился во Владивосток. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе четырехдневного пребывания в Китае глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Помимо этого, Путин провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

«Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток. В аэропорту Шоуду в Пекине его провожают Министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов», – отметили в Кремле.

