Владимир Путин забил две шайбы в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин забил две шайбы в гала-матче финального этапа Х Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, который проходит в Сочи. Об этом пишут «Известия».

Владимир Путин вышел на лед в красном свитере под номером 11 в составе команды «Легенды хоккея» против сборной Ночной хоккейной лиги.

Перед началом матча он принял участие в церемонии награждения, где отметил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ночная хоккейная лига — всероссийский турнир по хоккею среди любительских команд, который был основан по инициативе Владимира Путина в 2011 году. Главный приз соревнований — Кубок Крутова и грант на строительство ледовой арены в регионе, который представляет команда-чемпион.

Победителем юбилейного, десятого турнира стал «Монолит» из Нижнего Новгорода.