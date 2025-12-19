news_header_top
Экономика 19 декабря 2025 12:57

Владимир Путин: За последние три года ВВП России вырос на 9,7%

За последние три года ВВП России вырос на 9,7%, что гораздо выше показателей еврозоны. Об этом во время прямой линии заявил Президент РФ Владимир Путин.

«В 2025 году рост ВВП России составил 1%, но если брать за последние три года, то этот показатель равен 9,7%, тогда как в еврозоне он достиг только 3,1%. Рост лишь в 1% в этом году – это осознанные действия руководства страны, связанные с таргетированием инфляции», – поделился своей оценкой ситуации Путин.

При этом меры, принятые в стране для сдерживания инфляции, показывают свою эффективность, выразил уверенность Президент России.

#прямая линия с Владимиром Путиным #инфляция #рост ввп
