Владимир Путин: За последние три года ВВП России вырос на 9,7%

За последние три года ВВП России вырос на 9,7%, что гораздо выше показателей еврозоны. Об этом во время прямой линии заявил Президент РФ Владимир Путин.

«В 2025 году рост ВВП России составил 1%, но если брать за последние три года, то этот показатель равен 9,7%, тогда как в еврозоне он достиг только 3,1%. Рост лишь в 1% в этом году – это осознанные действия руководства страны, связанные с таргетированием инфляции», – поделился своей оценкой ситуации Путин.

При этом меры, принятые в стране для сдерживания инфляции, показывают свою эффективность, выразил уверенность Президент России.