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Видео: Владимир Путин поблагодарил волонтеров своего избирательного штаба
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Есть условия дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее. Об этом заявил кандидат в Президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в беседе с волонтерами своего избирательного штаба в Гостином дворе, который он посетил сегодня вечером.
Кроме того, он поблагодарил сотрудников своего предвыборного штаба за совместную работу, назвав ее очень важной для всей страны.
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