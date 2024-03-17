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Политика 17 марта 2024 23:49

Видео: Владимир Путин поблагодарил волонтеров своего избирательного штаба

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Видео: Владимир Путин поблагодарил волонтеров своего избирательного штаба

Есть условия дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее. Об этом заявил кандидат в Президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в беседе с волонтерами своего избирательного штаба в Гостином дворе, который он посетил сегодня вечером.

Кроме того, он поблагодарил сотрудников своего предвыборного штаба за совместную работу, назвав ее очень важной для всей страны.

#выборы президента России #Владимир Путин
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