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Официальная хроника
7 января 2022  15:56
Сельвина Илькаева

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России Анатолия Квашнина

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России генерала армии Анатолия Квашнина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным», — сказал представитель Кремля и отметил, что глава государства всегда высоко ценил профессиональные качества и геройский дух умершего.

Анатолий Квашнин занимал пост начальника Генштаба Вооруженных сил страны с 1997 по 2004 год.

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