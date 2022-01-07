Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России Анатолия Квашнина

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России генерала армии Анатолия Квашнина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным», — сказал представитель Кремля и отметил, что глава государства всегда высоко ценил профессиональные качества и геройский дух умершего.

Анатолий Квашнин занимал пост начальника Генштаба Вооруженных сил страны с 1997 по 2004 год.