Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России Анатолия Квашнина
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России генерала армии Анатолия Квашнина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным», — сказал представитель Кремля и отметил, что глава государства всегда высоко ценил профессиональные качества и геройский дух умершего.
Анатолий Квашнин занимал пост начальника Генштаба Вооруженных сил страны с 1997 по 2004 год.