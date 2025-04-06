Владимир Путин: «Геологи хорошо знают цену каждодневному напряженному труду»

Президент России Владимир Путин поздравил специалистов геологической отрасли с профессиональным праздником, отметив их самоотдачу, стойкость и важнейший вклад в развитие страны. Послание лидера государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин назвал геологов настоящими профессионалами, посвятившими себя сложному, но крайне важному делу: укреплению минерально-сырьевой базы, промышленного, энергетического и оборонного потенциала России. «Вы хорошо знаете цену каждодневному напряженному труду, верите в себя и в товарищескую взаимовыручку, равняетесь на ветеранов – легендарных героев-первопроходцев», – говорится в сообщении.

Также Президент отметил активную работу геологов в Арктике и на континентальном шельфе, где они создают прочную основу для сырьевого суверенитета и роста национальной экономики.

Особое внимание Путин уделил историческому вкладу работников отрасли в годы Великой Отечественной войны, напомнив, что в этом году страна отметит 80-летие Великой Победы.

«Желаю вам доброго здоровья и осуществления намеченных планов», – подытожил Президент РФ.

День геолога в России традиционно отмечается в первое воскресенье апреля. Он был учрежден в 1966 году.