Владимир Путин встретится с губернатором Петербурга Александром Бегловым

Вопросы социально-экономического развития Санкт-Петербурга обсудит Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором города Александром Бегловым.

Встреча состоится сегодня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Владимир Путин находится в Петербурге с рабочим визитом 27–28 апреля. Песков отметил, что это второй по величине город в РФ, поэтому «все текущие вопросы социально-экономического развития Санкт-Петербурга будут на повестке дня на встрече с губернатором Бегловым».