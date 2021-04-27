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Ру Тат
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27 апреля 2021  14:42

Владимир Путин встретится с губернатором Петербурга Александром Бегловым

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Вопросы социально-экономического развития Санкт-Петербурга обсудит Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором города Александром Бегловым. 

Встреча состоится сегодня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Владимир Путин находится в Петербурге с рабочим визитом 27–28 апреля. Песков отметил, что это второй по величине город в РФ, поэтому «все текущие вопросы социально-экономического развития Санкт-Петербурга будут на повестке дня на встрече с губернатором Бегловым».

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