Владимир Путин встретится с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой

Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу с Анной Цивилевой, занимающей посты статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ и руководителя фонда «Защитники Отечества». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, его слова приводит «ТАСС».

Основной темой разговора станет деятельность фонда. Песков подчеркнул, что Владимир Путин уделяет работе этой организации приоритетное внимание.

Мероприятие пройдет в открытом для прессы режиме. Остальные встречи в графике главы государства на сегодня будут носить служебный, непубличный характер.